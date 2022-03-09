Украинские СМИ проанализировали выступления президента Незалежной Владимира Зеленского и пришли к выводу, что Киев готов объявить о нейтральном статусе страны. По слова аналитиков, в том числе речь идёт о заключении нового договора, гарантирующего безопасность страны.
Ранее Зеленский заявил, что Украина понимает, что страну "не хотят брать" в НАТО. В Киеве захотели заменить договор Будапештского меморандума новым.
"Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия", — пишет "Страна.ua".
Согласно информации украинских журналистов, в документе должны быть закреплены гарантии безопасности страны от лица "США, Турции и государств-соседей", кроме того, Киев требует гарантировать "отсутствие угроз".
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