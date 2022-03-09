Депутат Госдумы оценил предложение России по Крыму и Донбассу

Предложение Украины признать российский статус Крыма и независимость ДНР и ЛНР выглядит вполне реалистичным и выполнимым. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Политик заметил, что Крым вернулся на свою историческую родину, став навсегда неотъемлемой частью России. А республики Донбасса, по его мнению, никогда уже не согласятся быть в составе Украины после того, что сделали киевские власти. Поэтому данные территории и так уже потеряны для Украины навсегда, считает депутат.

Он добавил, что Киеву пора прекратить военные действия, чтобы спасти мирное население. Также необходимо идти на конструктивный диалог с Россией и отказаться раз и навсегда от проекта Запада стать "анти-Россией".

"Если у Зеленского есть хоть капля жалости и совести, то он, сидя в теплом кабинете, перестанет толкать свой народ на кровопролитие и прислушается к предложениям России", — высказался собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может прекратиться "в любой момент", как только Украиной будут выполнены условия Москвы, среди которых признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

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