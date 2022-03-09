В США назвали способ прекращения конфликта вокруг Украины с помощью Китая

Китай может повлиять на РФ и помочь разрешить конфликтную ситуацию вокруг Украины. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Она напомнила, что власти Китая сегодня предпочитают говорить о своей нейтральной позиции в украинском конфликте. Однако, по её мнению, председатель КНР Си Цзиньпин должен изменить эту политику, передаёт ТАСС.

"Думаю, вы знаете, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон говорили с Си Цзиньпином с целью убедить Китай в том, что нейтралитет не является вариантом действий. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета", — сказала Нуланд, оценивая спецоперацию РФ на Украине.

Политик также порекомендовала Китаю помнить о своих интересах в экономической сфере, так как в результате спецоперации взлетят цены на энергоносители.

Кроме того, она попросила руководство КНР договориться с властями РФ об открытии новых гуманитарных коридоров на Украине. Заместитель госсекретаря США подчеркнула: Китай должен использовать своё влияние на Россию, чтобы спецоперация закончилась в ближайшее время.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен