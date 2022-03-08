Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может сам закрыть небо над Украиной, если Североатлантический альянс даст оружие.

"Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", — написал Данилов в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в бездействии и нежелании бороться за "свободу в Европе". По его словам, альянс сознательно решил не закрывать небо над Украиной из-за опасений спровоцировать агрессию со стороны России. По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, призывами к закрытию неба над Украиной Зеленский хочет втянуть НАТО в войну с Россией, которая неизбежно станет ядерной.

При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что если Европа закроет небо над Украиной, то это приведёт к колоссальным последствиям для всего мира.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен