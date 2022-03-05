Путин рассказал, чем грозит миру закрытие неба над Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что если Европа закроет небо над Украиной, то это приведёт к колоссальным последствиям для всего мира.

"Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира", — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Глава государства отметил, что если бы Украина вошла в Североатлантический альянс и захотела вернуть Крым, то все члены НАТО поддержали бы Киев в соответствии с договором об образовании этой организации. При таком сценарии России пришлось бы воевать со всем альянсом, добавил российский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в бездействии и нежелании бороться за "свободу в Европе". Он добавил, что альянс сознательно принял решение не закрывать небо над Украиной из-за опасений, что это может спровоцировать агрессию России.

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