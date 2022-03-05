Путин: решение о спецоперации на Украине было тяжёлым

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о начале спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине было тяжелым.

В субботу, 5 марта лидер страны встретился с женщинами лётного состава российских авиакомпаний. На мероприятии главе государства задали вопрос о спецоперации.

"Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений", — сказал Путин.

Он отметил, что у России достаточно сил и средств для выполнения всех задач спецоперации, которая идёт по плану и графику.

Президент добавил, что в спецоперации на Украине не будут задействоваться призывники и лица, которых привлекают на сборы.

"В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся".

В субботу, 5 марта Россия объявила "режим тишины" для вывода мирного населения из Волновахи и Мариуполя.

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