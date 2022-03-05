Минобороны РФ: Киеву нужен "режим тишины" не для вывода беженцев

По словам генерала-полковника Михаила Мизинцева, главы Национального центра управления обороной РФ, во время "режима тишины", объявленного в Волновахе и Мариуполе, Украина уделяет намного больше внимания перегруппировке своих сил, нежели решению гуманитарных задач.

Мизинцев подчеркнул, что с российской стороны были выполнены все условия украинцев, касающиеся и времени, и места, и направления, и гарантий безопасности, но в итоге националисты получили "оперативную паузу для перегруппировки и укрепления своих позиций".

Глава Национального центра управления обороной РФ назвал гуманитарную ситуацию на Украине настоящей катастрофой. Он напомнил, что со своей стороны Россия делает всё, что обещала в гуманитарном плане, и старается стабилизировать обстановку, пишет РИА Новости.

Мизинцев рассказал, что после наступления "режима тишины" по российским военным был произведён обстрел в Волновахе и Мариуполе, а также в Мариуполе произошёл взрыв жилого дома, в результате чего 200 человек оказались под обрушившимися перекрытиями.

По словам Мизинцева, к гуманитарным коридорам согласно договорённостям должно было прибыть 200 тысяч мирных граждан из Мариуполя и ещё 15 тысяч из Волновахи, но никто так и не появился. Кроме того, Киев отказывается от предложения России организовать гуманитарные коридоры в Сумах и Харькове.

Ранее в 10 утра 5 марта Россией был объявлен "режим тишины" для вывода мирного населения из Волновахи и Мариуполя.

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