Боррель призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине для Красного креста

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине для Красного креста. Об этом стало известно по итогам внеочередной встречи глав МИД Евросоюза.

"Мы настойчиво призываем открыть гуманитарный коридор. Международный Красный крест не имеет доступа на Украину. Мы нуждаемся в коридорах для Красного креста, чтобы иметь возможность доступа к населению Украины", — передаёт РИА Новости его слова.

В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров между Россией и Украиной на территории Белоруссии помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже раскрыл причины проведения спецоперации на Украине в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерреш.

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