Шойгу раскрыл причины спецоперации на Украине в разговоре с генсеком ООН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причины проведения спецоперации на Украине в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерреш.

"Сергей Шойгу проинформировал генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", — передаёт РИА Новости сообщение Минобороны России.

В ведомстве также заметили, что серьёзной угрозой стало объявление украинской власти о претензиях на обладание ядерным оружием.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров позже сообщил о том, что Украина готовилась напасть на Донбасс 25 февраля, по его мнению, российский лидер опередил украинские силы и спас сотни тысяч жизней.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

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