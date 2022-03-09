Лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались говорить с Байденом

Белый дом пытался организовать телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов по ситуации на Украине. Как сообщают источники, успехом попытки не увенчались.

Согласно информации, лидеры стран отказались говорить с американским президентом.

Отношения между представителями стран остаются напряжёнными из-за отсутствия поддержки администрации США в войне в Йемене и возобновления переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, как отмечает издание, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались нарушать установленные ОПЕК границы по добыче нефти. Тем временем, по сообщению источников газеты, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидерами вышеупомянутых стран состоялись.

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