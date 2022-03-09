Госдеп США американцам: "Едете на Украину — составляйте завещание"

Госдепартамент США рекомендовал американцам, которые хотят съездить на Украину, заранее составить завещание. Согласно сообщению, военное ведомство обратилось к тем, кто игнорирует все предупреждения.

Кроме того, в Госдепе посоветовали продумать, где и с кем останутся животные, если хозяин поедет в Незалежную и рекомендовали заранее оставить образцы своей ДНК в медучреждении.

"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой… составить завещание", — говорится на сайте американского военного ведомства.

Ранее власти США настоятельно рекомендовали американцам отказаться от поездок на Украину, а тех, кто уже находится на территории Незалежной, покинуть её всеми доступными способами.

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