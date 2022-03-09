США и НАТО опасаются, что Россия ударит по польским аэродромам

После того как власти Польши заявили о своей готовности предоставить инфраструктуру для переброски военной помощи на Украину, чиновники НАТО всерьёз обеспокоились тем, что Россия может нанести удар по этой линии поставок.

Как сообщает ABC News со ссылкой на "высокопоставленного представителя Пентагона" "есть признаки того, что Россия может атаковать одну из этих цепочек поставок в Польше, прежде чем она доберётся до Украины, потенциально используя авиацию".

"Российские войска создали сильно укрепленные районы, из которых можно запускать дальнобойную артиллерию, — сказал чиновник, — что означает, что они могут обстреливать города на расстоянии, а не отправлять в них войска. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил воздушную помощь, чтобы уничтожить эти укрепленные районы".

Напомним, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье заявил:

"Использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской военной авиации с последующим применением силы против российской армии можно рассматривать как вовлечение этих государств в вооружённый конфликт".

Из этого военные чиновники США и НАТО сделали вывод, что Москва готова к нанесению ударов по европейским аэродромам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен