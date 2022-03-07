Киев собирается предъявить юридические претензии Минску из-за поддержки российской спецоперации. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, сегодня Белоруссия воздерживается от активных действий против Украины. Он подчеркнул в интервью российской журналистке Юлии Латыниной, что глава государства Александр Лукашенко понимает возможные последствия такого шага, поэтому стремится выдерживать нейтральную позицию.
"Безусловно, определённые юридические претензии к Белоруссии будут", — отметил Подоляк.
Видеозапись беседы появилась на YouTube-канале Латыниной.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил о своём решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Российский лидер призвал представителей ВСУ сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединиться с родными.
Ранее Минобороны РФ предъявило доказательства разработки биологического оружия на Украине.
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