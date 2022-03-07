По просьбе Макрона к Путину ВС РФ объявляют режим тишины на Украине с 10:00

По просьбе французского лидера Эмманюэля Макрона к главе РФ Владимиру Путину Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры на Украине.

Как сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, власти РФ уже уведомили ООН, ОБСЕ и Красный Крест о формировании гумкоридоров. За процессом эвакуации российские военные будут наблюдать с помощью беспилотников, передаёт ТАСС.

"Все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть РФ и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине России на этот раз бесполезны и бессмысленны", — подчеркнули в штабе.

По гуманитарным коридорам мирные жители смогут выйти из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

С 24 февраля РФ по решению Путина проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ранее в Минобороны заявляли, что армия России наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.

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