Госдума: Путин опередил украинское вторжение в Крым — "Сработал на упреждение"

Президент России Владимир Путин "сработал на упреждение" приняв решение начать спецоперацию на Украине, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. По словам парламентария, вторжение в Крым радикалов и националистов было бы неминуемо.

По словам Шеремета, украинская агрессия против Крыма была вопросом времени.

"Президент России, приняв решение о начале специальной операции на Украине, в очередной раз спас наш Крым и Донбасс от неминуемого вторжения со стороны украинской армии и группировок националистов", — рассказал депутат в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул парламентарий, возвращение Крыма под контроль Украины было записано в военной доктрине Незалежной.

"В военной доктрине Украины значилось возвращение контроля над Крымом. Вопрос стоял только в сроках реализации этого преступного плана", — резюмировал Шеремет.

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