Историки объяснили дискриминацию россиян в Европе на фоне спецоперации РФ

Историки Андрей Фурсов и Дмитрий Володихин в беседе с Pravda.Ru прокомментировали сообщение российского посольства в Берлине об участившихся случаях дискриминации граждан нашей страны в Германии.

"Объяснить такое отношение к россиянам можно зомбированностью европейцев, отсутствием у них самостоятельного мышления и готовностью верить любой пропаганде. Западные европейцы — это обезволенные, неинформированные люди, абсолютно равнодушные. Их не волновала, например, судьба людей, которых убивали восемь лет в Донбассе, а сейчас вдруг в течение нескольких дней у них возникла ненависть к русским", — объяснил Фурсов.

Также он указал на мощную пропаганду со стороны властей Запада. Как отметил публицист, они перенаправляют агрессию жителей этих стран, которая возникла из-за внутренних кризисных явлений и пандемии коронавируса, на Россию.

"Существуют конкурирующие цивилизации: одна в основе своей православная, другая в основе своей имеет католицизм и протестантизм, обезвоживается. Поэтому отношение к русским как к представителям совершенно иного мира, иной цивилизации, как к чужакам. Аналогичное отношение будет к арабам и китайцам. На мой взгляд, это в Европе всегда было, есть и будет", — объяснил Володихин.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва направила МИД ФРГ ноту из-за дискриминации россиян в стране. Из-за травли пострадали сотни наших граждан, подчеркнул дипломат. Также Нечаев рассказал об оскорблениях и угрозах в сторону представительств России.

"Российское посольство и консульские учреждения … работают в штатном режиме. Конечно, вокруг немало демонстраций, пикетов многочисленных. Угрозы, оскорбления есть", — сообщил посол.

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