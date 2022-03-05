Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за дискриминации россиян в Германии

Посольством РФ направлена нота в МИД ФРГ в связи со случаями дискриминации россиян в Германии. Об этом сообщи российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

По его словам, в посольство обращаются сотни россиян, столкнувшихся с дискриминацией. Посольство РФ принимает меры в связи с этими обращениями.

"Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", — цитирует дипломата ТАСС.

Нечаев сообщил, что российские представительства в Германии функционируют штатно, хотя и получают угрозы и оскорбления.

"Российское посольство и консульские учреждения … работают в штатном режиме. Конечно, вокруг немало демонстраций, пикетов многочисленных. Угрозы, оскорбления есть", — заявил посол, отметив при этом, что немецкая полиция обеспечивает безопасность загранучреждений.

Ранее замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский заявил о резком увеличении количества случаев преследования русскоязычных граждан за рубежом, угроз и физического насилия в отношении них.

"Эти случаи сейчас фиксируются нашими загранучреждениями, будет, безусловно, даваться оценка всем этим случаям. Нужно будет определяться с ответными мерами по всем этим случаям", — сказал представитель МИД.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен