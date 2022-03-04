ЕС не будет просить Зеленского сдаться или покинуть Киев, заявил Боррель

Евросоюз не будет просить президента Украины Владимира Зеленского покинуть Киев или прекратить сражаться, заявил Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель.

"Мы не будем просить Зеленского сдаться, покинуть Киев, не будем просить его не сражаться", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее Боррель призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине для Красного креста, чтобы помочь населению.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже раскрыл причины проведения спецоперации на Украине.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии Россия и Украина приступили к переговорам. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. В четверг, 3 марта, после второго раунда переговоров помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских.

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