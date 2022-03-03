Украинские войска отступают и бросают военную технику, заявили в Луганске

Украинские военные отступают и бросают технику в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Как показывает практика, достаточно много (брошенной техники — Прим. ред.), причём, что характерно, техника достаточно тяжёлая. Как минимум семь танков, это только то, что мы насчитали в радиусе 20 километров, из них по факту не на ходу четыре со сбитой гусеницей. Остальные стоят", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что более 100 украинских военных добровольно сдались в плен. Он также заметил, что с ними ведётся работа, им оказана всесторонняя помощь — как медицинская, так и социальная, даётся возможность общаться с родными.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии завершился первый этап переговоров между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Главный итог — переговоры состоялись, стороны услышали друг друга.

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