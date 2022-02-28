Зеленский назвал ближайшие 24 часа решающими для Украины

События ближайших суток могут иметь решающее значение для Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе состоявшегося вечером 27 февраля телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Президент Зеленский заявил, что, по его мнению, следующие 24 часа станут решающим периодом для Украины", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Джонсон в свою очередь заявил о готовности сделать всё возможное для обеспечения поступления на Украину оборонительной помощи из Великобритании и союзников. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины.

В понедельник, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии запланированы переговоры между Москвой и Киевом на фоне проводимой на Украине российской спецоперации. Президент РФ Владимир Путин заявил о её начале 24 февраля. В ходе операции планируется вывести из строя объекты военной инфраструктуры Украины. В связи с действиями РФ Киев объявил о введении военного положения на Украине и разрыве дипотношений с Москвой.

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