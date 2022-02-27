Зеленский заявил о направлении Украиной иска против РФ в суд в Гааге

Киев обратился в суд в Гааге с иском против Москвы, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия", — написал глава страны в Twitter.

По словам Зеленского, в своём иске Украина потребовала также привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида. Украинский президент заявил, что Москва использовала это понятие, чтобы оправдать свою агрессию.

Как сообщил Зеленский, Украина попросила суд о назначении слушаний по своему иску на следующей неделе.

В минувший четверг, 24 февраля, РФ начала специальную операцию на Украине в связи с обострением обстановки в Донбассе. По информации Минобороны РФ, операция предполагает выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры и ПВО, военных аэродромов и авиации. В связи с действиями РФ Киев объявил о введении военного положения на Украине и разрыве дипломатических отношений с Москвой.

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