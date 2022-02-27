Минобороны РФ: обстрел Мариуполя из "Градов" вели украинские националисты

Мариуполь и его пригород подверглись обстрелу из РСЗО "Град" со стороны украинских националистов из батальона "Азов". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе №8 города Мариуполь", — цитирует Конашенкова ТАСС.

По словам представителя российского военного ведомства, в результате обстрелов, которые велись накануне, 26 февраля, с 16.00 до 16.20, есть жертвы среди мирных жителей, зафиксированы повреждения жилых домов.

Конашенков напомнил, что в российском министерстве обороны предупреждали об угрозе подобных провокаций со стороны украинских националистов.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что в ходе начавшейся 24 февраля на Украине спецоперации РФ планируется вывести из строя объекты военной инфраструктуры. При этом российские военные не наносят ударов по украинским городам.

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