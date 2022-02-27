Через неделю ВСУ в Донбассе останутся без боеприпасов, заявили в ДНР

Боеприпасы у Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донбассе скоро закончатся, их хватит не более чем на неделю. Об этом заявил герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).

В интервью РИА Новости он отметил, что многих складов ВСУ уже нет, поэтому украинские военные через несколько дней окажутся в невыгодном положении.

"Потерпим мы их ещё недельку, складов уже нет, поэтому боеприпасы у них закончатся. Что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдём", — подчеркнул Авидзба.

Он добавил, что для представителей ВСУ будет "глупым" решением бежать вперёд на эмоциях при отсутствии боеприпасов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он сообщил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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