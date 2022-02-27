ЛНР: взрыв на нефтебазе в Ровеньках произошёл из-за ракетного удара ВСУ

В Народной милиции ЛНР сообщили, что взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки произошёл после ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП случилось по вине "украинских военных преступников" в субботу, 26 февраля.

Специалисты из Представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также проинформировали, что ВСУ применили тактические ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У".

Ранее в Представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что после взрыва начался крупный пожар. Несколько человек пострадали, их точное количество уточняется. По предварительным данным, на нефтебазе было два взрыва, в результате которых загорелось 200 тонн дизельного топлива.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. До этого в понедельник, 21 февраля, он подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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