EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс

Мир

Утром 26 февраля Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении украинскими националистами ракетных ударов системами залпового огня "Град" по населённому пункту Старобельск в Донбассе.

ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс

Ракетные удары стали причиной пожара в городе, сообщается о погибших среди мирного населения и разрушениях жилых домов.

"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", — передают "Известия" сообщение министерства.

Представители народной милиции ЛНР текущую ситуацию называют "критической".

Также 26 февраля появилась информация о том, что в Горловке повреждены ЛЭП и газопровод после обстрела украинскими военными. Ночью обстрелу со стороны ВСУ из крупнокалиберных пулемётов и противотанковых гранотомётов подверглась и сама Горловка.

Из-за обстрелов Горловка испытывает нехватку питьевой воды, так как украинскими военными была повреждена подстанция в Майорске. Информации о пострадавших пока нет.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ВСУ продолжают обстрелы крупными снарядами жилых кварталов Донецкой республики.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия донбасс украина
Sberbank
Новости
России могут отключить от платёжной системы SWIFT в течение нескольких дней
ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс
Медведев не исключил возврат смертной казни в России
Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022
Настя Каменских обратилась к россиянам: "Украинские власти не нападали на нас"
Сенатор Клишас: Запад исчерпал свои идеи в отношении санкций против РФ
Ширвиндт предложил украинцам поучаствовать в флешмобе: "Я бандеровец"
Яков Кедми: Никаких переговоров с Зеленским, только капитуляция
В самые горячие точки Украины направлены десятки тысяч «кадыровцев»
Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь

Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.

Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины
Политика. Новости и аналитика
Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине
Экономика и бизнес
Европейские цены на энергоносители выросли на 41 процент за сутки
Юрий Носовский "Киев будет либо американским, либо безлюдным": киевлян попросили с вещами на выход Юрий Носовский Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Кадыров собрал бойцов из-за ситуации на Украине: "Займём горячие точки"
Мир. Новости мира
Почему НАТО кинуло Украину и ушло из Чёрного моря
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
Новости Украины
Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев
Последние материалы
Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022
Настя Каменских обратилась к россиянам: "Украинские власти не нападали на нас"
Сенатор Клишас: Запад исчерпал свои идеи в отношении санкций против РФ
Ширвиндт предложил украинцам поучаствовать в флешмобе: "Я бандеровец"
Яков Кедми: Никаких переговоров с Зеленским, только капитуляция
В самые горячие точки Украины направлены десятки тысяч «кадыровцев»
"Бегите либо сгорите заживо": почему так важна память о трагедии в Ходжалы
Зеленский потребовал принять Украину в Евросоюз
Стрелков объяснил, сколько продержится украинская армия и что будет дальше
Украинские нацисты на Донбассе бегут, теряя флаги
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников