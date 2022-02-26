ВСУ обстреляли из "Градов" жилые кварталы в Старобельске, Донбасс

Утром 26 февраля Министерство обороны РФ проинформировало о нанесении украинскими националистами ракетных ударов системами залпового огня "Град" по населённому пункту Старобельск в Донбассе.

Ракетные удары стали причиной пожара в городе, сообщается о погибших среди мирного населения и разрушениях жилых домов.

"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск. Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан", — передают "Известия" сообщение министерства.

Представители народной милиции ЛНР текущую ситуацию называют "критической".

Также 26 февраля появилась информация о том, что в Горловке повреждены ЛЭП и газопровод после обстрела украинскими военными. Ночью обстрелу со стороны ВСУ из крупнокалиберных пулемётов и противотанковых гранотомётов подверглась и сама Горловка.

Из-за обстрелов Горловка испытывает нехватку питьевой воды, так как украинскими военными была повреждена подстанция в Майорске. Информации о пострадавших пока нет.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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