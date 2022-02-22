Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать

Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать: "Это очень страшно и жутко, особенно для детей", высказались они о происходящем.

Жительница Донбасса Виктория Зубовская, эвакуированная в Россию, призналась Телеканалу "360" , что покинуть дом было тяжело, однако пришлось принять такое решение, чтобы спасти детей.

"У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем… Страшно это видеть. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей", — сказала Зубовская.

Пенсионерка из Горловки Нина Гальченко тоже описала происходящие в Донбассе события.

"Всё брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят", — рассказала она.

Обстановка в Донбассе сильно накалилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно стали доставлять в соседние российские регионы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Депутаты Госдумы на следующий день ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками.

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