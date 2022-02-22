EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать

Мир

Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать: "Это очень страшно и жутко, особенно для детей", высказались они о происходящем.

Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать

Жительница Донбасса Виктория Зубовская, эвакуированная в Россию, призналась Телеканалу "360" , что покинуть дом было тяжело, однако пришлось принять такое решение, чтобы спасти детей.

"У меня остались там сын и муж воевать. Приходится воевать, защищать родину мужчинам. Мы сейчас ничего не знаем о них и очень переживаем… Страшно это видеть. Никакие это не фейки, это очень страшно и жутко, особенно для детей", — сказала Зубовская.

Пенсионерка из Горловки Нина Гальченко тоже описала происходящие в Донбассе события.

"Всё брошено, холодно, голодно, стреляют, бомбят", — рассказала она.

Обстановка в Донбассе сильно накалилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно стали доставлять в соседние российские регионы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Депутаты Госдумы на следующий день ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Донецкой и Луганской народными республиками.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Политолог рассказал, зачем Донбасс нужен России на самом деле
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия донбасс украина беженцы
Новости
Собчак проанализировала зловещую дату 22.02.2022 с точки зрения нумерологии
На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2
ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Политика. Новости и аналитика
Россия признаёт ЛДНР. Единственная интрига — в каких границах
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Общество
На заседании Совбеза о признании независимости ДНР и ЛНР заметили странности
Последние материалы
"Земляне" выступили на концерте "Служить России", посвященном 23 февраля
В Раде предложили Зеленскому оставить пост президента
Эксперт осудил решение Берлина остановить сертификацию "Северного потока-2"
Эксперт Жарихин сравнил ситуацию с Донбассом с Абхазией и Южной Осетией
Беженцы из Донбасса рассказали, почему им пришлось уехать
Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР
МИД РФ: время Минских соглашений прошло
Власти нанесли удар по народной монументалистике
Пригожин считает, что Зеленскому следовало бы оставаться артистом
Экс-глава Генштаба РФ: Британия не будет воевать за Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников