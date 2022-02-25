В ЕС не смогли гарантировать Украине членство в союзе, заявили в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о заседании Совета Европы и просьбе украинского президента Владимира Зеленского сказать, что его страна может вступить в Европейский союз в будущем. Как сообщила эстонский политик, руководитель ЕС Шарль Мишель не смог дать прямого ответа главе государства.

"Он (Зеленский. — Прим. ред.) не получил прямого ответа "да-нет", которого, возможно, ожидал", — отметила Каллас, слова которой цитирует Postimees.

Вместе с этим премьер-министр описала обстановку мероприятия как удручающую. По словам политика, мировые лидеры удивились решению главы РФ Владимира Путина начать специальную операцию в ЛДНР и на Украине. Многие не верили, что российский президент способен запустить военную миссию.

Ранее руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз попросил Запад "забрать страну себе". Министр призвал политиков прекратить сомневаться в принятии Киева в ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен