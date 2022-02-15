Евросоюз отправит Украине 1,2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи

Украина получит от Евросоюза 1,2 млрд евро в качестве макрофинансовой помощи. Соответствующее решение было одобрено Европарламентом.

"Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более €1,2 млрд, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", — передаёт ТАСС сообщение депутатов ЕП.

Отмечается, что выделенные средства отправят на Украину для покрытия её платёжного баланса.

Ранее стало известно, что в США собираются предложить Украине кредитные гарантии на сумму в один млрд долларов. Уточняется, что данные средства должны быть переданы Киеву с целью успокоения вокруг текущей напряжённости. Также известно, что об этом сказал советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, предполагается, что эти деньги дадут Украине возможность разместить долговые обязательства под гарантии правительства Штатов.

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