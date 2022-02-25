Зеленский: рано или поздно РФ и Украина начнут диалог о прекращении конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с новым обращением к нации. Он заявил, что рано или поздно Москва и Киев начнут переговоры по прекращению вооружённого конфликта.

Глава государства также подчеркнул: Украина осталась совсем одна, а вчерашние санкции никак не повлияли на руководство РФ.

"России рано или поздно придётся говорить с нами, говорить о том, как завершить боевые действия или остановить это вторжение. Чем раньше начнётся разговор, тем меньшими будут потери", — отметил Зеленский.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он пояснил, что обстоятельства требуют от России "незамедлительных действий". По словам руководителя страны, к нему за помощью обратились главы Луганской и Донецкой народных областей.

Ранее РФ признала независимость ЛНР и ДНР.

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