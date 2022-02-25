Зеленский сам себя назначил председателем ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в стране ставки верховного главнокомандующего. После лидер Незалежной назначил себя председателем новой должности.

В роли координатора новоиспечённой ставки выступит глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Для обеспечения стратегического руководства Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <…>, постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего", — цитирует выдержки из указа ТАСС.

Кроме того, в документе говорится о том, что дан приказ определить место базирования для штаба ставки верховного главнокомандующего, но не указывается в каком именно городе будет создано ведомство.

"Обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развёртывания ставки верховного главнокомандующего", — сказано в документе.

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