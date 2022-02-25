Макрон "попросил" за Зеленского в разговоре с Путиным: "Сам не смог связаться"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил созвониться с главой России Владимиром Путиным и "передать послание". Как подчеркнул французский политик, Зеленский посетовал, что сам не смог этого сделать.

Телефонные переговоры провели в четверг вечером по инициативе французской стороны.

"Откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", — цитирует французского политика РИА Новости.

Как подчеркнул Макрон, пока разговор не дал "никакого эффекта". Кроме того, лидер Франции уточнил, что страна намерена "работать" над "прекращением огня", как только это станет возможно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен