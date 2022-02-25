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Автор Екатерина Широкова

Макрон "попросил" за Зеленского в разговоре с Путиным: "Сам не смог связаться"

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский попросил созвониться с главой России Владимиром Путиным и "передать послание". Как подчеркнул французский политик, Зеленский посетовал, что сам не смог этого сделать.

Макрон "попросил" за Зеленского в разговоре с Путиным: "Сам не смог связаться"

Телефонные переговоры провели в четверг вечером по инициативе французской стороны.

"Откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", — цитирует французского политика РИА Новости.

Как подчеркнул Макрон, пока разговор не дал "никакого эффекта". Кроме того, лидер Франции уточнил, что страна намерена "работать" над "прекращением огня", как только это станет возможно.

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Чью судьбу повторяет Эммануэль Макрон?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
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