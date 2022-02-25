Глава ЕК: Евросоюзу хватит газа на зиму, если даже Путин остановит все поставки

Евросоюзу хватит газа на эту зиму, если президент РФ Владимир Путин решит полностью прекратить все поставки, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, сейчас ЕС сильно зависит от ископаемых видов топлива из РФ, ведь компания "Газпром" показала себя в качестве надёжного поставщика.

Однако, как отметила политик, в новых условиях жизни необходимо сделать всё для сокращения зависимости от российского газа, нефти и угля, передаёт РИА Новости.

"В последние недели мы активно работали над тем, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас достаточно газа из других мест, в том числе СПГ от надёжных поставщиков, если президент Путин полностью отключит нас от российского газа", — сказала глава ЕК во время пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз не сможет быстро избавиться от газовой зависимости. Урсула фон де Ляйен убеждена: ЕС должен создать чёткую стратегию дальнейших действий с учётом своего негативного опыта, чтобы стать независимым от российского ископаемого топлива.

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