EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава ЕК: Евросоюзу хватит газа на зиму, если даже Путин остановит все поставки

Мир

Евросоюзу хватит газа на эту зиму, если президент РФ Владимир Путин решит полностью прекратить все поставки, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК: Евросоюзу хватит газа на зиму, если даже Путин остановит все поставки

По её словам, сейчас ЕС сильно зависит от ископаемых видов топлива из РФ, ведь компания "Газпром" показала себя в качестве надёжного поставщика.

Однако, как отметила политик, в новых условиях жизни необходимо сделать всё для сокращения зависимости от российского газа, нефти и угля, передаёт РИА Новости.

"В последние недели мы активно работали над тем, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас достаточно газа из других мест, в том числе СПГ от надёжных поставщиков, если президент Путин полностью отключит нас от российского газа", — сказала глава ЕК во время пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что Евросоюз не сможет быстро избавиться от газовой зависимости. Урсула фон де Ляйен убеждена: ЕС должен создать чёткую стратегию дальнейших действий с учётом своего негативного опыта, чтобы стать независимым от российского ископаемого топлива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз владимир путин урсула фон дер ляйен
Sberbank
Новости
В Германии заявили, что новые контракты с Россией "немыслимы"
Сенатор от Крыма Цеков: нынешних политиков на Украине сменит новая власть
Зеленский сам себя назначил председателем ставки верховного главнокомандующего
Глава ЕК: Евросоюзу хватит газа на зиму, если даже Путин остановит все поставки
Взрывы и пожар: неспокойную ночь в Киеве объяснил Антон Геращенко
Блинкен: США нужны военные контакты с РФ, чтобы "не просчитаться" с Украиной
МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия
Ни крыла, ни трапа: ЕС запретил продажу самолётов России
Штаты готовы к приёму беженцев с Украины, но не ждут их, надеясь на Европу
Макрон "попросил" за Зеленского в разговоре с Путиным: "Сам не смог связаться"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Мир. Новости мира
Зеленский: "Не знаю, как долго продержится Украина"
МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях
Мир. Новости мира
МВД Украины заявило о пересечении войсками РФ границы в четырёх областях
Последние материалы
МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия
Ни крыла, ни трапа: ЕС запретил продажу самолётов России
Штаты готовы к приёму беженцев с Украины, но не ждут их, надеясь на Европу
Макрон "попросил" за Зеленского в разговоре с Путиным: "Сам не смог связаться"
Когда украинское правительство окажется в изгнании, его приютит Лондон — Джонсон
Ритейлеры взвинтили цены на технику, россияне скупают электронику
Байден заявил, что не намерен вообще разговаривать с Путиным
Только SWIFTят: реально ли отключить РФ от международной системы — Богданов
Почему НАТО кинуло Украину и ушло из Чёрного моря
Блинкен: Вашингтон укрепляет восточный фланг НАТО и готов к "отражению атаки"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников