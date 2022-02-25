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Автор Ольга Лебедева

Байден заявил, что не намерен вообще разговаривать с Путиным

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что у него "нет планов" разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, которого он обвинил в "совершении преднамеренного нападения на Украину".

Байден заявил, что не намерен вообще разговаривать с Путиным

"Это уже большой конфликт, — сказал Байден, когда во время брифинга его спросили, общается ли он с Кремлём, чтобы ситуация не "закручивалась”. — Способ, которым мы собираемся обеспечить, чтобы это не переросло в более крупный конфликт, — это предоставить все необходимые силы в восточноевропейских странах, которые являются членами НАТО".

Он добавил, что союзники по НАТО "более едины", чем когда-либо, а он лично не планирует напрямую разговаривать с Путиным. Однако, хозяин Белого дома это особо подчеркнул, "личные санкции против российского президента находятся на столе", то есть, Байден готов их "запустить" в любой момент.

Американский лидер также добавил, что через "месяц или около того” он проведёт переоценку, чтобы увидеть, работают ли экономические санкции в отношении России.

К слову, хотя ранее Джо Байден заявил о полном разрыве отношений США и России "из-за Украины", руководство "виновницы разлада" уверено: Запад во главе с США их кинул. И потому Зеленский готов обсуждать с Москвой нейтральный статус Незалежной.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин
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