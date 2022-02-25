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Автор Ольга Лебедева

Байден объявил о разрыве отношений США и России

Мир

Отвечая на вопрос о потенциале начала ещё одной холодной войны, президент США Джо Байден заявил, что в американо — российских отношениях произошёл "полный разрыв", добавив, что "всё может стать еще хуже" в зависимости от событий на Украине.

”Сейчас в отношениях США и России есть полный разрыв, если они продолжат идти по тому пути, по которому они идут, — сказал хозяин Белого дома. — У нас есть подавляющее большинство мира в полной оппозиции к тому, что делает Путин. Это будет холодный день для России”.

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Напомним, Байден объявил о втором раунде антироссийских экономических санкций через несколько часов после того, как Владимир Путин дал старт спецоперации по принуждению Украины к миру.

А чуть позже, "в довесок" к санкциям, 7000 американских военнослужащих были направлены Байденом в Германию "для защиты территории НАТО и оказания поддержки". Впрочем, с оговоркой, что войска США "не будут воевать на Украине".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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