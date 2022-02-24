ФСБ: украинские пограничники покинули все места дислокации на границе с РФ

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины покинули все места дислокации на границе с РФ. Об этом сообщает ФСБ РФ.

"По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин заявил о начале проведения РФ специальной военной операции на Украине ранним утром 24 февраля. Глава государства отметил, что РФ не планирует оккупацию Украины. Как пояснили в российском министерстве обороны, в рамках операции планируется вывести из строя объекты военной инфраструктуры, противовоздушной обороны Украины, а также её военные аэродромы и авиацию.

В связи с российскими действиями украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Также было заявлено о разрыве Украиной дипломатических отношений с РФ. В Верховную раду Украины внесли законопроект о всеобщей мобилизации.

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