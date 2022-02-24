Зеленский заявил о введении военного положения на Украине

На всей территории Украины вводится военное положение в связи с проведением РФ специальной военной операции. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны", — говорится в обращении украинского лидера к гражданам.

Зеленский сообщил, что РФ нанесла удары по объектам украинской военной инфраструктуры и пограничникам. Президент Украины призвал жителей страны сохранять спокойствие и оставаться дома.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся с 5.00 24 февраля ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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