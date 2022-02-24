EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду страны законопроект о всеобщей мобилизации, сообщается в официальном Telegram-канале украинского парламента.

Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине

Глава государства принял такое решение на фоне ухудшения конфликтной ситуации вокруг Донбасса и Украины.

"В Верховную Раду внесён законопроект об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (№ 7113)", — сказано в Telegram-канале.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. При этом президент подчеркнул: вся ответственность за возможное "кровопролитие" будет полностью лежать на действующем украинском руководстве.

Ранее Зеленский проинформировал о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По его словам, он пытался поговорить с Путиным, однако не получил ответ на предложение о диалоге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы верховная рада владимир зеленский
Sberbank
Новости
В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах
Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине
Лазарева о настроениях киевлян: "Есть второй враг — паника"
Киев хочет обвинить РФ в жертвах среди мирных украинцев, используя постановки
Владимир Путин закроет западный антироссийский проект "Украина"
Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин
Политолог Шульман предрекла отключение социальных сетей и приложений
Почему диалог с Зеленским невозможен, рассказали в Госдуме
Зеленский попросил россиян принять участие в митингах против войны с Украиной
Популярное
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине

45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.

Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что определило судьбу Украины: "Окажется на свалке истории"
Бывший СССР
Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Мир. Новости мира
Украинский политик Буймистер нашла способ остановить "вторжение" России
Последние материалы
В Госдуме назвали единственный способ предотвратить войну в Европе
В приграничных районах Ростовской области отменили занятия в школах
Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине
Лазарева о настроениях киевлян: "Есть второй враг — паника"
Киев хочет обвинить РФ в жертвах среди мирных украинцев, используя постановки
Владимир Путин закроет западный антироссийский проект "Украина"
Лукашенко рассказал, какую клятву дал ему Путин
Политолог Шульман предрекла отключение социальных сетей и приложений
Почему диалог с Зеленским невозможен, рассказали в Госдуме
Зеленский попросил россиян принять участие в митингах против войны с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников