Зеленский внёс в Раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду страны законопроект о всеобщей мобилизации, сообщается в официальном Telegram-канале украинского парламента.

Глава государства принял такое решение на фоне ухудшения конфликтной ситуации вокруг Донбасса и Украины.

"В Верховную Раду внесён законопроект об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (№ 7113)", — сказано в Telegram-канале.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с новым обращением к жителям страны. Он заявил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. При этом президент подчеркнул: вся ответственность за возможное "кровопролитие" будет полностью лежать на действующем украинском руководстве.

Ранее Зеленский проинформировал о разрыве дипломатических отношений с Москвой. По его словам, он пытался поговорить с Путиным, однако не получил ответ на предложение о диалоге.

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