Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что солдаты ВСУ призвали создать гуманитарный коридор. Как подчеркнул военный, они больше не хотят выполнять приказы Киева.
"Противник несёт потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
В Telegram-канале Народной милиции ДНР подчеркнули, что могут создать гуманитарный коридор для солдат украинской армии. Для этого им необходимо добровольно отдать оружие, добавили в сообщении.
Ранее разведка Народной милиции ЛНР выяснила, что военные ВСУ отказываются выполнять распоряжения командования. Также стало известно о массовом отступлении украинских солдат.
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