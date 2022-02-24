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Автор Евгения Васильева

Народная милиция ДНР: солдаты ВСУ попросили открыть гуманитарный коридор

Мир

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что солдаты ВСУ призвали создать гуманитарный коридор. Как подчеркнул военный, они больше не хотят выполнять приказы Киева.

"Противник несёт потери… Уже обращаются к нам с просьбой сделать им гуманитарный коридор. Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

В Telegram-канале Народной милиции ДНР подчеркнули, что могут создать гуманитарный коридор для солдат украинской армии. Для этого им необходимо добровольно отдать оружие, добавили в сообщении.

Ранее разведка Народной милиции ЛНР выяснила, что военные ВСУ отказываются выполнять распоряжения командования. Также стало известно о массовом отступлении украинских солдат.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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