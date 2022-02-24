Народная Милиция ЛНР: солдаты ВСУ в массовом порядке покидают передовые позиции

Представители Народной Милиции ЛНР сообщили, что украинские военные на неподконтрольной Киеву территории Донбасса не выполняют приказы командования, а также массово отступают, бросая оружие. Об этом рассказал старший лейтенант Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", — написали на официальной странице Народной Милиции ЛНР в соцсети "ВКонтакте".

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о начале военной миссии в ЛДНР. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь ввёл военное положение.

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