Полковник Баранец оценил решение начать спецоперацию на Украине

Решение начать спецоперацию по принуждению Украины к миру — правильное в стратегическом плане. Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

Эта спецоперация нацелена на то, чтобы вырубить на Украине, прежде всего, те средства, которые могут использоваться для вооружённого противостояния России и, конечно, Донбасса, пояснил Баранец.

Эксперт добавил, что ещё с утра связался с Министерством обороны, где полностью опровергли информацию о якобы наносимых по гражданским объектам ударам. Происходит точечное нанесение ударов исключительно по объектам военной инфраструктуры: аэродромам, штабам, базам, складам. И ни одна бомба ещё не упала на голову ни одного гражданина Украины, заявил военный аналитик.

Он отметил, что получает сообщения от многочисленных родственников с Украины. И они говорят о том, что устали от такой жизни и ждут, чтобы их скорее освободила Россия.

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