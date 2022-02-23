EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Кто подталкивает Киев к конфликту в Донбассе, объяснили в Госдуме

Мир

Власти США делают всё, чтобы подтолкнуть руководство Украины к вооружённому конфликту в Донбассе. Такое мнение выразил заместитель главы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

Кто подталкивает Киев к конфликту в Донбассе, объяснили в Госдуме

Он отметил в интервью РИА Новости, что американские политики сознательно позволяли Киеву не выполнять Минские соглашения.

"Понятно, что США делают всё, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту. При этом украинцы не хотят этого, за исключением националистов и неофашистов, на которых опирался Госдеп", — подчеркнул Чепа.

Политик добавил, что американцы отлично понимали, какую опасность создадут в ЛНР и ДНР, когда туда войдут ВСУ. Однако он убеждён: США пойдут на любую, даже самую страшную авантюру, ради достижения своих политических и экономических целей.

По его словам, у России была только одна возможность для спасения людей — это признание самопровозглашённых республик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
Новости
Шоу Урганта сняли с эфира в день, когда Путин принял решение по Украине
Украинский депутат обратился к российским военным: "Вернётесь только в гробах"
ФСБ предотвратила в Крыму теракт: задержаны сторонники украинских экстремистов
Ширвиндт уверен, что допинг-скандал на Олимпиаде пошёл Валиевой на пользу
Верховная Рада Украины поддержала легализацию огнестрельного оружия для граждан
Кто подталкивает Киев к конфликту в Донбассе, объяснили в Госдуме
Юрия Дудя восхитила Норвегия и расстроила Россия: "Почему вот так"
Путин: у России есть оружие, не имеющее аналогов в мире
Лавров усмотрел давление Запада на генсека ООН, осудившего признание ЛДНР
Симоньян восхитили слова Трампа о Путине: "Президенты бывшими не бывают"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Последние материалы
ФСБ предотвратила в Крыму теракт: задержаны сторонники украинских экстремистов
Ширвиндт уверен, что допинг-скандал на Олимпиаде пошёл Валиевой на пользу
Верховная Рада Украины поддержала легализацию огнестрельного оружия для граждан
Кто подталкивает Киев к конфликту в Донбассе, объяснили в Госдуме
Юрия Дудя восхитила Норвегия и расстроила Россия: "Почему вот так"
Путин: у России есть оружие, не имеющее аналогов в мире
Лавров усмотрел давление Запада на генсека ООН, осудившего признание ЛДНР
Симоньян восхитили слова Трампа о Путине: "Президенты бывшими не бывают"
Украина объявила о начале массового призыва резервистов в ряды ВСУ
Пугачёва показала, как Гарри и Лиза ползают с гранатами в руках: "Это пугает"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников