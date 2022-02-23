Кто подталкивает Киев к конфликту в Донбассе, объяснили в Госдуме

Власти США делают всё, чтобы подтолкнуть руководство Украины к вооружённому конфликту в Донбассе. Такое мнение выразил заместитель главы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил в интервью РИА Новости, что американские политики сознательно позволяли Киеву не выполнять Минские соглашения.

"Понятно, что США делают всё, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту. При этом украинцы не хотят этого, за исключением националистов и неофашистов, на которых опирался Госдеп", — подчеркнул Чепа.

Политик добавил, что американцы отлично понимали, какую опасность создадут в ЛНР и ДНР, когда туда войдут ВСУ. Однако он убеждён: США пойдут на любую, даже самую страшную авантюру, ради достижения своих политических и экономических целей.

По его словам, у России была только одна возможность для спасения людей — это признание самопровозглашённых республик.

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