Власти США делают всё, чтобы подтолкнуть руководство Украины к вооружённому конфликту в Донбассе. Такое мнение выразил заместитель главы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.
Он отметил в интервью РИА Новости, что американские политики сознательно позволяли Киеву не выполнять Минские соглашения.
"Понятно, что США делают всё, чтобы подтолкнуть Украину к конфликту. При этом украинцы не хотят этого, за исключением националистов и неофашистов, на которых опирался Госдеп", — подчеркнул Чепа.
Политик добавил, что американцы отлично понимали, какую опасность создадут в ЛНР и ДНР, когда туда войдут ВСУ. Однако он убеждён: США пойдут на любую, даже самую страшную авантюру, ради достижения своих политических и экономических целей.
По его словам, у России была только одна возможность для спасения людей — это признание самопровозглашённых республик.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.