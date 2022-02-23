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Автор Юлия Миленина

На Украине заявили, что страна оказалась на грани войны из-за ошибок Зеленского

Мир

Из-за неверных действий главы Украины Владимира Зеленского страна оказалась на грани полномасштабной войны. Такое мнение выразил украинский политик Александр Долженков.

На Украине заявили, что страна оказалась на грани войны из-за ошибок Зеленского

По его словам, у действующего президента была историческая возможность, чтобы изменить ситуацию и улучшить жизнь на Украине, однако он ею не воспользовался.

"Надо было реализовывать Минские соглашения, нужно было не смотреть на радикально настроенные группы населения, не идти на поводу у Петра Порошенко, который подписал договорённости и начал вычёркивать эти красные линии. У Зеленского был шанс, он его не реализовал", — сказал Долженков в эфире телеканала "Наш".

Политик также подчеркнул: когда Зеленский только пришёл к власти в 2019 году, он пообещал населению вернуть Крым и Донбасс. Кроме того, в тот период президент Украины неоднократно говорил, что в годы его правления не будет военных действий.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина пётр порошенко минские соглашения владимир зеленский
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