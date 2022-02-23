Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие среди мирных жителей.
Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.
"Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. ", — сказал Туадера в интервью РИА Новости.
По его словам, такое решение позволит избежать геноцида в республиках и остановит кровопролитие, которое происходит на данный момент. Поэтому не поддержать его было бы странным.
"Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней", — объяснил Туадера.
Напомним, что в Центральноафриканской республике действуют российские инструктора, которых западные СМИ причисляют к "ЧВК Вагнера". Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия (FACA) смогла защитить территориальную целостность страны.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.