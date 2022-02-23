Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера сообщил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит сохранить жизни и предотвратить насилие среди мирных жителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР. Подписание документа прошло в Кремле.

"Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей. ", — сказал Туадера в интервью РИА Новости.

По его словам, такое решение позволит избежать геноцида в республиках и остановит кровопролитие, которое происходит на данный момент. Поэтому не поддержать его было бы странным.

"Это решение поддерживается многими, потому что оно направлено на то, чтобы избежать насилия и потерю человеческих жизней", — объяснил Туадера.

Напомним, что в Центральноафриканской республике действуют российские инструктора, которых западные СМИ причисляют к "ЧВК Вагнера". Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия (FACA) смогла защитить территориальную целостность страны.