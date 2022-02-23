Неизвестные использовали сразу несколько взрывных устройств во время теракта, который произошёл у троллейбусного депо в Луганске ранним утром 23 февраля. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.
По его словам, на улице Днепровской зафиксировали серию взрывов, после чего к месту ЧП оперативно направились следователи, полицейские и медики. Выяснилось, что злоумышленники осуществили подрыв четырёх столбов, выступающих опорами под троллейбусные линии.
"Каждый из них был подорван накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", — приводит комментарий офицера РИА Новости.
Также Гетманский подчеркнул, что один из взрывов зарегистрировали в 70 метрах от склада пиротехники. Он убеждён: если бы пиротехнические изделия сдетонировали, это могло бы привести к огромному количеству жертв среди мирного населения Луганска.
Ранее сообщалось, что теракт в ЛНР произошёл в 04:15 по местному времени.
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