В ЛНР раскрыли подробности утреннего теракта: "Мог привести к большим жертвам"

Неизвестные использовали сразу несколько взрывных устройств во время теракта, который произошёл у троллейбусного депо в Луганске ранним утром 23 февраля. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

По его словам, на улице Днепровской зафиксировали серию взрывов, после чего к месту ЧП оперативно направились следователи, полицейские и медики. Выяснилось, что злоумышленники осуществили подрыв четырёх столбов, выступающих опорами под троллейбусные линии.

"Каждый из них был подорван накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", — приводит комментарий офицера РИА Новости.

Также Гетманский подчеркнул, что один из взрывов зарегистрировали в 70 метрах от склада пиротехники. Он убеждён: если бы пиротехнические изделия сдетонировали, это могло бы привести к огромному количеству жертв среди мирного населения Луганска.

Ранее сообщалось, что теракт в ЛНР произошёл в 04:15 по местному времени.

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