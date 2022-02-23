В Луганске произошёл теракт: рядом с троллейбусным депо прогремел взрыв

В Луганске зафиксировали новый теракт. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), взрыв прогремел рядом с троллейбусным депо.

ЧП случилось ранним утром, примерно в 04:15 по местному времени. На место происшествия выехали следователи, полицейские и спасатели.

"В Луганске очередной террористический акт!" — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее власти ДНР и ЛНР сообщали, что в последнее время обстановка в Донбассе серьёзно ухудшилась. Вооружённые силы Украины регулярно открывают огонь по населённым пунктам. В связи с этим женщин, детей и пожилых людей экстренно эвакуируют в соседние российские регионы и размещают в пунктах временного проживания.

Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил, что Россия признаёт независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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