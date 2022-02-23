В Луганске зафиксировали новый теракт. По информации представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), взрыв прогремел рядом с троллейбусным депо.
ЧП случилось ранним утром, примерно в 04:15 по местному времени. На место происшествия выехали следователи, полицейские и спасатели.
"В Луганске очередной террористический акт!" — сказано в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее власти ДНР и ЛНР сообщали, что в последнее время обстановка в Донбассе серьёзно ухудшилась. Вооружённые силы Украины регулярно открывают огонь по населённым пунктам. В связи с этим женщин, детей и пожилых людей экстренно эвакуируют в соседние российские регионы и размещают в пунктах временного проживания.
Напомним, 21 февраля президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он сообщил, что Россия признаёт независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.