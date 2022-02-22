В ЛНР заявили об обстрелах украинскими военными 29 населённых пунктов за сутки

За последние сутки в ЛНР обстрелам со стороны ВСУ подверглись 29 населённых пунктов. Об этом сообщает Народная милиция республики.

"За прошедшие сутки украинские боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел 29 населённых пунктов республики", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, из 122-миллиметровых орудий, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Христовое, Красный Яр, Александровск. При этом получили повреждения 14 жилых домов.

Также сообщается, что в результате миномётного обстрела дачного посёлка в районе города Славяносербск был ранен мирный житель. Ему оторвало правую кисть.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с начала суток 22 февраля в республике украинскими военными обстреляны четыре населённых пункта. Миномётным обстрелам подверглись город Золотое, сёла Нижнее Лозовое и Сокольники. Кроме того, из миномётов и артиллерийского орудия обстреляли посёлок Донецкий.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате этих обстрелов уточняется.

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