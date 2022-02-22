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Автор Владимир Васютченко

ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года

Мир

Украинские военные впервые с 2018 года применили в Донбассе реактивные установки "Град". Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВС Украины применили "Грады" в Донбассе впервые с 2018 года

"Впервые с мая 2018 года противник применил реактивную установку БМ-21 "Град" в количестве пяти ракет", — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в предыдущий раз применение реактивных систем залпового огня было зафиксировано в ДНР 16 мая 2018 года.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о зафиксированном разведкой перемещении ВСУ пяти РСЗО БМ-21 "Град" и восьми танков с полигона в окрестностях села Урзуф а район Мариуполя. В ведомстве отметили, что с этой позиции "Грады" могут вести обстрел территории ДНР.

Также сообщается, что украинские военные перебросили в окрестности населённых пунктов Мангуш, Новоалександровка, Торецк, Краматорск и Камышное пять зенитно-ракетных комплексов "БУК-М1", которые способны поражать самолёты на высоте до 22 километров и в радиусе более 30 километров.

"В Народной милиции ДНР нет авиации, летающей на такой высоте", — отметили в ведомстве.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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