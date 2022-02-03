МИД ДНР: Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Случай применения ВСУ оружия, поставляемого Киеву НАТО, зафиксирован в Донбассе. Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 мм — это НАТОвский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", — цитирует министра РИА Новости.

По словам Никоноровой, ВСУ стягивают в Донбасс полученные от западных стран вооружения.

Глава МИД заявила, что Запад, поставляя вооружение и усиливая своё военное присутствие на Украине, способствует агрессии Киева против Донбасса.

Никонорова призвала государства, являющиеся гарантами Минских соглашений, способствовать их выполнению Украиной, а также пресечению поставок вооружений Киеву.

Ранее в ДНР заявили, что в случае продолжения поставок оружия Киеву оставляют за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной и военно-технической помощью.

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