ДНР: генштаб ВСУ завершил разработку плана наступательной операции на Донбассе

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе, заявили в Народной милиции ДНР со ссылкой на агентурные данные.

"По данным нашей агентурной разведки, украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции на Донбассе", — говорится в экстренном заявлении официального представителя Народной милиции Эдуарда Басурина, размещённом в телеграм-канале ведомства.

Сообщается, что план наступательной операции должны представить на совещании в генштабе ВСУ на этой неделе. Затем его должны одобрить в СНБО.

Согласно данным разведки ДНР, Украина продолжает готовить ударные группировки к наступательным действиям в Донбассе. Зафиксировано увеличение интенсивности пролетов украинских БПЛА на всех участках линии боевого соприкосновения.

В сообщении отмечается, что страны НАТО продолжают поставлять вооружения на Украину. В частности, на прошлой неделе американские транспортные самолеты доставлено около 200 тонн летального оружия, в том числе 300 противотанковых комплексов Javelin.

Басурин заявил, что в случае продолжения таких поставок Киеву в ДНР оставляют за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной и военно-технической помощью.

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