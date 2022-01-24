Экс-замглавы МИД ДНР оценил возможность наступления ВСУ в Донбассе

ВСУ может начать наступление в Донбассе, но оно станет для Украины "концом её существования" в нынешнем виде, заявил бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов, комментируя Pravda.Ru сообщение Народной милиции непризнанной республики о подготовке украинских военных к активным боевым действиям.

"Исключать его нельзя. Но начало этого наступления будет концом существования Украины в нынешних государственных границах", — подчеркнул Борисов.

В связи с появлением информации о переброске в Донбасс систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" политолог отметил, что ВСУ применяют тяжёлые вооружения там с весны 2014 года

"Для решения проблемы Донбасса было применено всё то, что в арсенале украинских вооруженных сил… Это не первая попытка решить проблему Донбасса с помощью мощного оружия", — отметил Борисов.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, ссылаясь на разведданные, что украинские военные готовятся развязать активные боевые действия в Донбассе. Идёт переброска спецназа, снайперов, подразделений "Правого сектора"*, а также вооружений, в том числе РСЗО "Смерч" и "Ураган".

*Организация запрещена в РФ

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